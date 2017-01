Brandweer Beverwijk rukt ’s nachts te laat uit

Foto ANP/Alexander Schippers

BEVERWIJK - De Beverwijkse brandweer is in het najaar enkele malen ’s nachts later uitgerukt, omdat er te weinig vrijwilligers op de alarmering reageerden. Gemeentebelangen heeft deze incidenten zelf gehoord van brandweermensen en maakt zich ernstig zorgen.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 16-1-2017, 7:00 (Update 16-1-2017, 7:00)

De fractie heeft het onderwerp op de agenda laten zetten van de raadscommissie van donderdag 19 januari (19.30 uur, stadhuis Beverwijk). Raadslid Co Backer licht in deze vergadering de zorgen toe. De incidenten verschillen van aard, maar het komt erop neer dat er steeds niet...