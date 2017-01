Alleen nog rook van kampvuurtje voor boswachter Bertus

Foto Heleen Vink Bertus Smit met levensstok in zijn eigen Lapse Samihut. Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - Na vijftig jaar roken is het hem gelukt. Bertus Smit is gestopt. ,,Ik werd 65, had vijftig jaar gerookt en ik was er klaar mee. Gelukkig kon ik bij de Rookstoppoli van het Rode Kruis Ziekenhuis terecht’’, zegt hij.

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 13-1-2017, 21:00 (Update 13-1-2017, 21:00)

Het was niet de eerste keer dat hij een stoppoging nam. De voormalig boswachter van PWN had het al diverse keren geprobeerd. ,,Ik heb het eens anderhalve maand volgehouden’’, vertelt hij. ,,Maar toen was de spanning in mijn lijf zo hoog...