Kennelijk verwachten de wormen vorst

Door Chiel Pelmpel@ziggo.nl - 13-1-2017, 16:08 (Update 13-1-2017, 16:08)

Weerspreuk: Kruipen de muizen diep onder de grond, dan gaat het vriezen, terstond.

Een week van gladde wegen en storm. Zaterdag hadden we de eerste echt gevaarlijke gladde winterdag, die bij ons erg meeviel. Er viel minder dan 1 cm sneeuw en ijzel, rond 11 uur was bijna al het gevaar verdwenen. De nacht van donderdag op vrijdag was opnieuw glad. Vooral de harde wind op woensdag, donderdag en vrijdag was guur met windstoten van 70 km per uur. Er viel veel...