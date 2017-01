Gemeente Uitgeest doet eerste duurzame daad

UITGEEST - Op het dak van de gemeentewerf aan Molenwerf in Uitgeest zijn door het bedrijf Greeny Bros. - eveneens gevestigd aan Molenwerf - gevestigde dertig zonnepanelen geplaatst. Na alle woorden over nut en noodzaak van duurzaamheid is dit daadwerkelijk de eerste eigen daad van de gemeente Uitgeest.

Door Ton de Lange - 12-1-2017, 14:33 (Update 12-1-2017, 14:33)

De zonnepanelen gaan jaarlijks bijna 7700 kilowattuur leveren, zo is de schatting. Dat is gelijk aan het jaarlijkse stroomverbruik van de werf. De totale kosten van de panelen - onder meer voor het plaatsen...