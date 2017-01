Brandje op Clusius College

CASTRICUM - Donderdag heeft een kleine brand gewoed op het Clusius College in Castricum. Een nieuw oventje is in de brand gevlogen.

Door onze verslaggeefster - 12-1-2017, 13:26 (Update 12-1-2017, 13:26)

Leerlingen, leraren en andere aanwezigen moesten op het schoolplein wachten zodat de brandweer kon blussen. Rond 13 uur werd het gebouw vrijgegeven.