Eeuw lang lopend over Plankenpad

Foto’s Beeldbank Vereniging Oud Uitgeest Jaren tachtig, koeienvervoer aan Derde Brugsloot. Rechts: 1977, losse derg bij Bus en Dam. Gemaaid riet op twee ’hokken’. Onder: 1983, Boerensluis. Bekijk Fotoserie

UITGEEST - Bij de opening van expositie ’Polderdorp Uitgeest’ in het gemeentehuis vond Diederik Aten van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het gisteravond goed om te beseffen ’dat je hier beneden de zeespiegel woont en toch droge voeten houdt’.

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 21:54 (Update 11-1-2017, 21:54)

De 57-jarige uit De Rijp is de enige waterschapshistoricus in Nederland. In zijn korte speech belichtte hij onder meer de droogmaking, bemaling en schaalvergroting.

Telde Noord-Holland vlak na de oorlog nog 350 waterschappen, nu is HHNK boven het Noorzeekanaal nog de enige. Vooral vanaf 1975...