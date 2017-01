Eigenaar afgebrande oliebollenkraam Beverwijk: ’Wij gaan door!’

foto bart vuijk Met een speurhond zoekt de politie naar bewijzen van mogelijke brandstichting bij de oliebollenkraam van Willem van Rijssen.

BEVERWIJK - De oliebollenkraam van Willem van Rijssen is in de nacht van dinsdag op woensdag afgebrand. Brandstichting wordt vermoed. De technische recherche was woensdagochtend druk met een onderzoek naar sporen die de daders mogelijk hebben achtergelaten.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 11-1-2017, 13:46 (Update 11-1-2017, 13:48)

Eigenaar Willem van Rijssen werd pas ’s ochtends door een telefoontje van een journalist op de hoogte gesteld. ,,Ik heb ’s nachts mijn telefoon op stil staan. De politie heeft mij wel gebeld, maar ik hoorde het niet.’’ Diep geschokt nam hij de schade in...