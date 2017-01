Oliebollenkraam vliegt in brand in Beverwijk

BEVERWIJK - De oliebollenkraam La Pasticceria aan de Spoorsingel in Beverwijk is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen. De brand heeft de kraam verwoest.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 7:42 (Update 11-1-2017, 7:42)

De brand werd rond 03:45 uur ontdekt. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie onderzoekt de zaak.