Autobrand in Heemskerk vermoedelijk aangestoken

HEEMSKERK - In de Ruysdaelstraat in Heemskerk is woensdagochtend een geparkeerde auto in brand gevolgen. De autobrand is vermoedelijk aangestoken.

Door Jan Balk - 11-1-2017, 7:27 (Update 11-1-2017, 7:28)

De autobrand aan de Ruysdaelstraat werd even na 04:30 uur ontdekt. Dankzij de brandweer is de schade nog enigszins beperkt gebleven.

De brand is ontstaan op het rechterachterwiel en vermoedelijk is hier iets brandbaars op gelegd. De politie heeft de auto met lint afgezet en medewerkers van de forensische opsporing zullen later onderzoek doen.