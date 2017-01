Theater over dikke James Bond junior

Foto PR Poster van ’De naam was Bond’.

Theaterklas 6vwo van het Jac. P. Thijsse College in Castricum komt met de zelf geschreven theaterproductie ‘De naam was Bond’. Deze ’komische variant van de spannende filmreeks James Bond’ is op 30 en 31 januari te zien.

Na jaren van trouwe dienst is ook voor James Bond het moment aangebroken om met pensioen te gaan. De enthousiaste maar enigszins onervaren James Jr. staat al te popelen om hem op te volgen. Maar kan de dikke zoon zijn missie wel volbrengen? Begin jaren negentig was er op de Amerikaanse tv al de animatiereeks ’James Bond Jr.’, hier het neefje van Bond.

Kaarten á €7,50 zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van het college, aan De bloemen 65 in Castricum. Overmaken via mail kan ook: Llw@jpthijsse.nl" title="" target="_blank">Llw@jpthijsse.nl. Bij binnenkomst ontvangt u het kaartje. De eventuele winst die met de voorstelling wordt gemaakt, gaat naar het goede doel. Dat is in dit geval Make-A-Wish, een organisatie die de liefste wens van kinderen met een levensbedreigende ziekte vervult. Een cheque met het opgehaalde bedrag zal na de voorstelling op 31 januari overhandigd worden.

Meer informatie op de site: denaamwasbond.tk