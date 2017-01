Situatie snelwegen weer terug naar vóór afsluiten Velsertunnel

Bron Rijkswaterstaat

IJMOND - Als de Velsertunnel weer open is, zijn de tijdelijke omleidingen van tijdens de renovatie niet langer nodig. Vanaf vrijdagavond 13 januari begint Rijkswaterstaat dan ook met de ontmanteling daarvan. Rondom de Velsertunnel worden tot en met 19 januari wegdelen teruggebracht naar oorspronkelijke staat.

Werk aan de weg rond Velsertunnel tot 20 januari

De werkzaamheden beginnen vrijdag om 20 uur op de A22 en N208 bij de Velsertunnel en de A9.

Daar moeten twee tijdelijke verbindingswegen aan de zuidkant van de tunnel in de A22 en N208 worden verwijderd omdat deze de toegang tot de tunnel blokkeren. De N208 is het gehele weekeinde afgesloten vanaf Velserbroek. Het verkeer richting Alkmaar rijdt dan om via Haarlem en knooppunt Rottepolderplein. IJmuiden blijft bereikbaar via de gemeentelijke wegen en via de A9/A22. Deze situatie duurt tot de openstelling van de Velsertunnel.

In de nacht van 14 op 15 januari is afrit Beverwijk-Oost vanaf de A9 afgesloten. Van 23 tot 5 uur. Ook de calamiteitenboog van de A22 naar de A9 is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Heemskerk.

Vanaf zondag 15 januari 20 uur is het knooppunt Beverwijk afgesloten tot 5 uur. Beverwijk en de A9 blijven bereikbaar via de toe- en afrit A9/Beverwijk-Oost. In knooppunt Velsen wordt de keerlus van de A22 naar de A9 definitief afgesloten en is ook de calamiteitenboog dicht. Verkeer vanuit IJmuiden naar de Wijkertunnel, en andersom, rijdt via knooppunt Rottepolderplein.

Maandag 16 januari is knooppunt Velsen afgesloten tussen 21 en 5 uur. Verkeer vanaf Rottepolderplein naar IJmuiden en andersom rijdt via de Wijkertunnel, Beverwijk-Oost en de Velsertunnel.

Op woensdag 18 januari is de A22 tussen 21 en 5 uur afgesloten bij Beverwijk. Verkeer richting Alkmaar rijdt naar de A9 via de toerit Beverwijk-Oost.