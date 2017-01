Apenkooien in de digitale sportschool

foto Heleen Vink Oud-topvoetballer Arthur Numan met links Martijn Sinnige en rechts Giancarlo Florio bij de opening van sportschool RGYM.

BEVERWIJK - Je favoriete Netflix-serie kijken terwijl je jezelf fietsend in het zweet werkt. Of voor je werk nog even een stuk hardlopen door een indrukwekkend landschap. Bij het Beverwijkse fitnesscentrum RGYM is je workout onlosmakelijk verbonden met media en virtual reality, zo bleek afgelopen weekeinde bij de opening.

Door Jouri Bakker - 10-1-2017, 21:00 (Update 10-1-2017, 21:00)

En vanzelfsprekend worden je trainingsresultaten via een app gelogd in de cloud.

De techniek maakt het mogelijk om iedereen altijd van gepast advies te voorzien. ,,En je krijgt begeleiding van onze instructeurs”, benoemt mede-eigenaar...