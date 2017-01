André doet duinrondje met ondernemers

foto Heleen Vink André Brakenhoff

HEEMSKERK - André Brakenhoff, sinds 1999 ondernemer en telg uit de gelijknamige Beverwijkse transportfamilie, is sinds enkele jaren coach van ondernemers.

Door Kees de Boer - 10-1-2017, 17:00 (Update 10-1-2017, 17:00)

,,Als je met enkelen van hen een wandeling maakt, komen de tongen los”, aldus André Brakenhoff. Die deelnemers komen van heel diverse werkterreinen; van accountancy tot aan een installatiebedrijf en van een bouwonderneming tot aan een sportzaak.

Een eerste kennismaking doet André door een rondje in de duinen of over het strand met de betrokkene te maken. ,,Tijdens de wandeling wordt openlijk...