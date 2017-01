Mooie ode aan sporters van Uitgeest

Foto Ronald Goedheer De gehuldigden bijeen, met vooraan de jongste en de oudste.

UITGEEST - Darts, tennis, turnen, voetbal, hardlopen, polsstokhoogspringen: de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis van Uitgeest was maandagavond een bijzondere editie. Bij de eerste huldiging van plaatselijke sporters was een opmerkelijk tweetal: turnster Zoë Guit (12) als jongste en tennisster Anneke Jelsma-de Jong (72) als oudste.

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 9-1-2017, 22:49 (Update 9-1-2017, 22:59)

Judie Kloosterman nam vorig jaar als sportwethouder het initiatief om extra waardering te tonen voor de vele sporters in Uitgeest. Ze deed in september een oproep in de media en op de gemeentesite. Hieruit volgden elf nominaties...