Rijkswaterstaat legt uit: ’Velsertunnel moet open’

VELSEN - Volgens de woordvoerder van Rijkswaterstaat is de publieksdag bij de Velsertunnel zondag goed verlopen. ,,Het was gezellig druk.’’

Door Susanne Moerkerk - 9-1-2017, 19:01 (Update 9-1-2017, 19:02)

De publieksdag van zaterdag verviel in verband met de ’code oranje’ die was afgegeven, maar de zaterdagbezoekers konden op zondag toch een blik werpen in de gerenoveerde tunnel.

,,Dat had nog wat voeten in aarde’’, legt de woordvoerder uit. ,,Op vrijdag werd het besluit genomen en voor zondag moest daarom veel geregeld worden: extra beveiliging, parkeerplekken, fietsenstallingen, cateraars en hulpdiensten. Ongeveer tienduizend mensen...