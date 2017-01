Uitgeesters zijn dol op eigen fruit

UITGEEST - De oproep van Nico Brantjes om een fruitboom van Uitgeester origine in voor- of achtertuinen te planten was niet aan dovemans oren gericht. Er hebben zich 66 liefhebbers gemeld. Zij zijn goed voor honderd bomen van de bijna verloren historische fruitrassen Assumer Peer en de appel Uitgeester Zoet. De initiatiefnemer spreekt van een overweldigend succes.

Door Jan Butter - 9-1-2017, 16:57 (Update 9-1-2017, 16:57)

