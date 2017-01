Stamppot voor 150 kwetsbare ouderen

archieffoto ANP Blij met stamppot.

BEVERWIJK - Gouden Dagen Beverwijk nodigt volgende week maandag 150 kwetsbare of eenzame ouderen uit dit gebied uit om een stamppot te nuttigen in het Strandhuis in Wijk aan Zee.

Door Bart Vuijk - 9-1-2017, 16:53 (Update 9-1-2017, 16:53)

Gouden Dagen heeft in diverse ’wensbomen’ die waren neergezet in het stadhuis, de buurthuizen en de zorginstellingen gelezen dat veel ouderen de wens hebben om nog eens naar het strand te gaan, een boottocht te maken of ergens een kopje koffie te drinken.

Nu biedt Gouden Dagen Beverwijk deze ouderen een vrolijke dag aan. Maandag worden ze op diverse plekken opgehaald, en naar het Strandhuis gebracht. Gezeten in dit strandpaviljoen worden ze vergast op een stamppot. De ouderen krijgen de keuze uit drie stamppotten.

Muzikanten van de Tijdmachine luisteren de bijeenkomst op en verwacht wordt dat ook burgemeester Freek Ossel van de partij zal zijn. Met uitzicht op de zee, hoopt Gouden Dagen dat de ouderen hier een mooie dag aan beleven.

De keuze voor maandag 16 januari is niet toevallig: dit is ’blue monday’, oftewel de ’meest deprimerende dag van het jaar’. Maar dat geldt dus niet voor de Beverwijkse ouderen.