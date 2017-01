Uitbreiding klassen bedrijfsschool Tata Steel Academy

VELSEN-NOORD - Vanwege de grote vraag heeft staalbedrijf Tata Steel besloten om het aantal klassen op zijn bedrijfsschool aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord (Tata Steel Academy) uit te breiden.

Door Pieter van Hove - 9-1-2017, 15:11 (Update 9-1-2017, 15:12)

Er komt extra ruimte voor de opleidingen werktuigbouw en procestechniek. Bij procestechniek was vorig jaar al een extra klas toegevoegd. In totaal zijn er dit jaar acht klassen aan de Academy van Tata Steel in IJmuiden, met elk gemiddeld 20 leerlingen.

Fabienne Hendricks, manager van de Academy: ,,We breiden niet alleen het aantal klassen uit, maar investeren ook continu. Zo vergroten we de aandacht voor procesautomatisering en robotisering in alle opleidingen die we aanbieden. Beide onderwerpen zijn van cruciaal belang in een hightech bedrijf als Tata Steel en lopen dan ook als een rode draad door alle opleidingen die we aanbieden. Als bedrijfsschool willen we op alle belangrijke gebieden toonaangevend zijn.”

Er is 24 januari van 15 tot 20.30 uur een Open Dag bij de Academy. jongeren die op zoek zijn naar een opleiding in de techniek kunnen kennismaken met de opleidingsmogelijkheden aan de bedrijfsschool. Leerlingen, praktijkbegeleiders en docenten van de Academy van Tata Steel vertellen over de opleidingen en de vele carrièremogelijkheden bij het staalbedrijf.

Technische Dienst

Belangstellenden kunnen een kijkje nemen bij de Technische Dienst van Tata Steel of in een van de vele fabrieken. Een geldig identiteitsbewijs is daarvoor verplicht en er geldt een minimumleeftijd van 14 jaar. Voor een bezoek aan de Open Dag is aanmelden niet nodig.

De opleidingen zijn toegankelijk voor iedereen met een VMBO-diploma (Kader, Gemengde of Theoretische Leerweg) of met een overgangsbewijs Havo3-Havo4, met voldoendes voor natuurkunde/scheikunde en wiskunde in het vakkenpakket.

De twee- en vierjarige opleidingen van Tata Steel bestaan uit een combinatie van werken en leren. Tata Steel neemt de kosten van de opleiding volledig voor zijn rekening en de leerlingen ontvangen vanaf de eerste dag een salaris. Leerlingen krijgen ook een baangarantie.

Het is mogelijk om zich op de Open Dag in te schrijven voor een van de opleidingen. Veelal zijn de opleidingen al kort na de Open Dag vol. In maart, mei en augustus 2017 starten nieuwe klassen aan de bedrijfsschool. Locatie Open Dag: Academy van Tata Steel, Rooswijkweg 61 in Velsen-Noord.