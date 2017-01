Man met stroomstootwapen aangehouden in Heemskerk

Foto: ANP/Marcel van Hoorn

HEEMSKERK - Een 22-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op de Beneluxlaan in Heemskerk omdat hij een stroomstootwapen bij zich had.

De politie hoorde tijdens een surveillance op de Beneluxlaan een knetterend geluid dat bij twee mannen vandaan kwam. Bij het zien van de politie werd er door één van de mannen iets op een dak gegooid. Omdat agenten vermoedden dat het om een stroomstootwapen ging, besloten zij het dak op te klimmen.

Op het dak werd inderdaad een stroomstootwapen aangetroffen. De eigenaar van het wapen, een 22-jarige inwoner van Heemskerk, werd hierop aangehouden. Hij is meegenomen naar het bureau en tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. Het wapen is in beslag genomen.