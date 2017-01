Drankrijdster maakt brokken bij uitparkeren in Castricum

Foto: Politie

CASTRICUM - Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat zij tijdens het uitparkeren tegen een andere auto was gereden. Zij bleek onder invloed van alcohol.

De vriend van de vrouw probeerde de aanhouding nog te voorkomen. Hij gedroeg zich volgens de politie ‘recalcitrant’ en werd door agenten meerdere keren gevraagd weg te gaan. De man luisterde niet en is vervolgens ook aangehouden.