Zaterdag geen publieksdag Velsertunnel om code oranje

Archieffoto

IJMUIDEN - Vanwege de afgekondigde code oranje schrapt Rijkswaterstaat zaterdag de open dag waarbij belangstellenden een kijkje konden nemen in de van binnen volledig gerenoveerde Velsertunnel. De voor zondag geplande publieksdag gaat wel door, aldus Rijkswaterstaat vrijdag.

Door ANP - 6-1-2017, 17:54 (Update 6-1-2017, 17:54)

De Velsertunnel was negen maanden dicht voor werkzaamheden waarbij onder meer nieuwe vluchtwegen, een nieuw ventilatiesysteem en digitale besturing zijn aangebracht. De planning is dat de tunnel maandag 16 januari weer opengaat, maar door winterse omstandigheden kan dat later worden.

Tijdens de kijkdag kunnen geïnteresseerden door de tunnel wandelen voordat daar weer auto's doorheen gaan rijden. De uit 1957 stammende Velsertunnel is de oudste snelwegtunnel van het land.

