Bert Kisjes op zoek naar tientjesleden

BEVERWIJK - Het jubileumfestival van straatorkest Toos was in 2016 een van de hoogtepunten in de Grote Kerk van Beverwijk. ,,Maar nu zijn we begonnen aan een beslissend jaar voor ons initiatief.” Dat zegt Bert Kisjes uit Wijk aan Zee, die met zijn vrijwilligers culturele activiteiten organiseert om de kerk overeind te ’houden.

Door Ton de Lange t.de.lange@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 15:17 (Update 6-1-2017, 15:17)

De Grote Kerk dateert uit 1648 en is gebouwd op de plek waar in de negende eeuw al een kerk stond. Belangrijke elementen zijn de ’gigantisch hoge toren’ van...