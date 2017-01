Stok gaat aan kop bij verkiezing IJmonder van het Jaar

Archieffoto Marianne Stok maakt kerstpakketten voor de minima.

IJMUIDEN - De IJmuidense Marianne Stok van ’Voedsel op de plank’ staat met zestien procent van de ruim 2300 stemmen momenteel aan kop bij de IJmonder van het Jaarverkiezing.

Door Evelien Engele - 6-1-2017, 14:36 (Update 6-1-2017, 15:30)

De Heemskerkse ADO’20-man Piet van Zijl (dertien procent) volgt op de tweede plek.

De derde plaats wordt met twaalf procent van de stemmen gedeeld door de Beverwijkse Jacky de Vries van De Vrijstaat Roetz en de IJmuidense Whera Does die 24/7 beschikbaar is als vrijwilliger bij het Kerbert Dierentehuis. De strijd is nog lang niet gestreden.

Stemmen kan tot 26 januari door een stembiljet op de redactie in te leveren of via de website van IJmuider Courant waar ook de actuele tussenstand te zien is.

Marianne Stok reageert verrast op de tussenstand. Hoe heeft ze zoveel stemmen weten te bemachtigen?

,,Ik heb alleen maar een berichtje op Facebook gezet. Dat was blijkbaar genoeg voor vrienden en collega’s om op mij te stemmen. De NS-conductrice voelt niet de behoefte om na haar vakantie al haar NS-collega’s te vragen op haar te stemmen. ,,Ik ben niet zo melderig”, zegt ze in alle bescheidenheid. ,,En ik vind het belangrijker dat de mensen in de omgeving weten wat ik doe.”

De uitnodiging van de Evangelische Omroep om een uitzending aan haar te wijden, heeft ze dan ook afgeslagen.

,,Ik vind het prima om mijn verhaal aan de krant te delen, maar hoef geen camera in mijn huiskamer. Ik wil ook nog een stukje privacy behouden. Al is ze trots op haar ambassadeur, dochter Linda Merts, waaraan ze ongetwijfeld ook een deel van de stemmen te danken heeft, ze vindt het ook ‘schandalig’ dat ze bovenaan staat.

,,Ze zeggen toch dat er geen armoede is in Nederland? Dat het zo leeft wat ik doe, laat zien dat het keihard nodig is.” Ze kan wel stellen dat haar nominatie al tientallen reacties heeft opgeleverd in de directe omgeving.

,,Ik vind het gewoon om te helpen hoor. Het is een stukje van hoe ik ben en een stukje medelijden met mensen die niets hebben. Soms vragen mensen me om hulp. Dan zeg ik: kom maar, kom maar bij me. En dan hoor je hoe wanhopig ze zijn. Dan geef ik een tas mee. Melk, Brinta, tandpasta. Zo nodig allemaal.”

