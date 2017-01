Rijbewijs en ploertendoder afgepakt van 18-jarige beschonken Heemskerker

HEEMSKERK - Een 18-jarige Heemskerker is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.40 uur aangehouden voor het rijden onder invloed. Zijn rijbewijs is afgepakt, net als de ploertendoder die in de auto werd gevonden.

Door Internetredactie - 6-1-2017, 12:28 (Update 6-1-2017, 12:28)

De politie kreeg een melding van een ongeluk op de Tolweg. Er zou een auto op de kant liggen.

Het voertuig stond weer op de wielen, toen de politie arriveerde. Er zaten vier personen in het voertuig.

Niemand was gewond geraakt.