Groenelaan in Beverwijk gaat in het najaar zeer drastisch op de schop

BEVERWIJK - De gemeente neemt de Groenelaan drastisch op de schop. De hele weg wordt opnieuw ingericht. Er verdwijnen flink wat bomen en ook drie parkeerplaatsen.

Door Bart Vuijk - 6-1-2017, 17:00 (Update 6-1-2017, 17:00)

De laan, die de Zeestraat en de Populierenlaan met elkaar verbindt, gaat er compleet anders uitzien. Al het asfalt gaat eruit en wordt vervangen, inclusief de fundering. Ook de stoepen en de bomen worden vervangen. In het najaar wordt gestart met de werkzaamheden.

Inspraak

Woensdag 18 januari is om 19.30 uur een bijeenkomst voor omwonenden in het gebouw van de Beverwijkse Harmonie Kapel, Groenelaan 74.

De gemeente heeft al een ontwerp klaar, maar omwonenden kunnen nog details invullen en hun licht over het plan laten schijnen. De nieuwe indeling van de weg kent een betere verdeling van de rijweg, parkeerplaatsen, bomen en verlichting. De stoepen krijgen nieuwe tegels. Er komt een nieuw riool voor regenwater. Onder de rijweg wordt een waterbergende fundering aangelegd om regenwater te infiltreren in de ondergrond, zodat het niet meer hoeft te worden afgevoerd.

Nieuwe bomen

Een van de zaken waar de gemeente de meningen over wil peilen in de straat, is de keuze van de nieuwe bomen. De 33 huidige bomen gaan allemaal verdwijnen. Daar komen veertien exemplaren voor terug. Dat kunnen haagbeuken, beverbomen (magnolia) of Japanse notenbomen worden. De keus is aan de inwoners. De nieuwe bomen komen in de nieuw aan te leggen parkeerstroken tussen de parkeervakken.

De rijweg in de smalle Groenelaan wordt verbreed. Daarom is er geen plek meer voor de bomen in de stoep. Omdat ze nu noodgedwongen in de parkeerstrook komen, kunnen er minder bomen terugkeren dan er waren. Die parkeerstroken komen, net als nu, wisseldend aan weerszijden van de weg.

Parkeren

Er verdwijnen ook drie parkeerplekken. De vernieuwde straat zal er 35 hebben. De gemeente denkt dat het geen probleem is. Op de parkeerplaats aan het Harmonielaantje zijn plekken genoeg; de gemeente heeft bij tellingen geconstateerd dat er gemiddeld veertien auto’s staan, terwijl daar plek is voor twintig auto’s.

Het nieuwe inrichtingsplan is, inclusief schetstekeningen, op de gemeentelijke website te lezen.