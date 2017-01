WhatsApp groot succes bij gemeente Beverwijk

BEVERWIJK - De introductie van WhatsApp als medium om burgers vragen te laten stellen of zaken te melden bij de gemeente Beverwijk, blijkt een doorslaand succes.

Door Bart Vuijk - 5-1-2017, 15:41 (Update 5-1-2017, 15:59)

Van juni tot november is het WhatsApp-telefoonnummer van de gemeente 1800 keer gebruikt. In alle gevallen probeerde de gemeente binnen vier uur te antwoorden op de berichten. Maar in veruit de meeste gevallen lukte dat al binnen een uur. Mensen zijn hier zeer tevreden over. Van de 1800 contacten via WhatsApp, zijn er 83 die de...