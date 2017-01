Met een screenshot naar taaljuf Liza

Foto Ronald Goedheer Leerlingen van de Steve Jobsschool poseren samen.

HEEMSKERK - Wat vinden de leerlingen er eigenlijk van? Dat hun Christelijke Basisschool De Ark na de herfstvakantie opeens was veranderd in Steve Jobsschool De Ark? Dat de lessen in een lokaal zijn vervangen door workshops en verschillende ateliers?

Door Friso Bos - 5-1-2017, 14:08 (Update 5-1-2017, 14:11)

,,Het was even wennen aan het begin’’, vinden Amy (9) en Dinand (9). ,,Vooral dat je telkens van lokaal wisselt tussen de workshops door. Maar het mooie ervan is dat je zelf kunt inplannen welke workshops je leuk of moeilijk vindt.’’

De oude groepen...