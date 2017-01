Heemskerker stapt dronken in auto na mishandeling in Beverwijk

Foto: Politie

BEVERWIJK - Een 25-jarige man uit Heemskerk is aangehouden voor het rijden onder invloed en een mishandeling in een woning in Beverwijk. Dat meldt de politie donderdag.

Door Jan Balk - 5-1-2017, 12:06 (Update 5-1-2017, 12:06)

De Heemskerker had na een ruzie in de relationele sfeer een vrouw mishandeld en reed vervolgens weg in een auto. Agenten zagen de verdachte wegrijden.

De man werd na een korte achtervolging alsnog aan de krant van de weg gezet. De verdachte bleek onder invloed van alcohol.

Op het bureau blies de man 580 ug/l. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De verdachte zit vast voor verhoor en onderzoek.