Boek over fotografie van dance

Foto ANP/Remko de Waal Rutger Geerling met boek.

BEVERWIJK - Als Nederland één succesvol exportproduct heeft, dan is het EDM, ofwel electronic dance music.

Dj’s als Tiësto, Armin van Buuren, Martin Garrix en Hardwell zijn wereldberoemd. De Rotterdamse dancefotograaf Rutger Geerlings, die ook door hen wordt geprezen, bracht in okober zijn magnum opus uit: ‘This is my church’, 328 pagina’s over twintig jaar fotograferen op dancefestivals.



Van Buuren schreef het voorwoord waarin hij het werk van Geerlings beschouwt als ‘tijdreizen naar die historische momenten’. ‘Rutger is niet je cliché fotograaf’, aldus Hardwell. ‘Het vergt ontzettend veel talent om de emotie in een foto vast te leggen. Het is kunst, pure kunst.’



Het (Engelstalige) boek kost circa €25, www.thisismychur.ch.

Feestplaneet door de lens

Na Govert de Roos en Olaf Kraak heeft ISOO.nu in Beverwijk opnieuw een topfotograaf die twee uur gepassioneerd over zijn vak komt vertellen: Rutger Geerling. Hij neemt op 16/1 bovendien een mooi boek mee. De koper kan het laten signeren.

