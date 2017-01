Feestplaneet door de lens

Armin van Buuren tijdens ’Armin only’ in 2013. Bekijk Fotoserie

BEVERWJK - Na Govert de Roos en Olaf Kraak heeft ISOO.nu in Beverwijk opnieuw een topfotograaf die twee uur gepassioneerd over zijn vak komt vertellen: Rutger Geerling. Hij neemt op 16/1 bovendien een mooi boek mee. De koper kan het laten signeren.

Door Ton de Lange - 5-1-2017, 11:17 (Update 5-1-2017, 11:25)

In de internationale ’dance-industrie’ is de Rotterdamse fotograaf Rutger Geerling bijna even beroemd als de dj’s. ,,In India willen ze vaak selfies nemen met mij, ik heb een flinke fanbase met 105.000 volgers op Facebook en 45.000 op Instagram.”

Geerling fotografeert...