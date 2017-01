Auto tijdens rijden in brand gevlogen in Heemskerk

Foto: Mizzle Media/Niels Folkers Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - Een auto is woensdagavond tijdens het rijden in brand gevlogen in Heemskerk.

Door Internetredactie - 5-1-2017, 7:14 (Update 5-1-2017, 7:18)

De automobilist reed omstreeks kwart voor elf vanuit de Schumannstraat naar de Beethovenstraat, toen de auto vlak voor de kruising plotseling hevig begon te roken. Niet veel later kwamen de vlammen uit het motorcompartiment.

De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle. Desondanks heeft de wagen veel schade opgelopen door de brand. Een bergingsbedrijf heeft de auto weggesleept.

De Beethovenstraat was enige tijd afgesloten vanwege de bluswerkzaamheden.

Het is nog onduidelijk waardoor de auto plotseling in brand kon vliegen.