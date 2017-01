Vrouw gewond door woningbrand in Velsen-Noord

VELSEN-NOORD - Een bewoonster van een flat aan de Schulpweg is woensdagavond met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht na een brand in haar woning in Velsen-Noord.

Door Lotte Verheul - 4-1-2017, 21:50 (Update 4-1-2017, 21:55)

Ook een aantal kinderen is gecontroleerd en enige tijd opgevangen in de ambulance. De kinderen zijn met de schrik vrijgekomen.

Foto’s: Mizzle Media / Niels Folkers

Een stoel in de woning op de tweede etage had vlam gevat. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Brandweer, politie en ambulance kwamen ter plaatse. De brand kon snel geblust worden.

De brandweer heeft de woning gecontroleerd en geventileerd.