Goed nieuws uit de componistenbuurt

Foto Start26 Vrolijk dansende kinderen tijdens het Smeltfeest op 7 juli 2016. De volgende editie van het feest is op 29 juni 2017.

HEEMSKERK - Bekogelingen van bussen, problemen en overlast door hangjongeren; de Heemskerkse componistenbuurt kwam niet erg positief in het nieuws in 2016. Uit diezelfde componistenbuurt echter is wel degelijk goed nieuws te melden. Een groep mensen onder de naam Start26 probeert de bewoners van de buurt bij elkaar te brengen. En dat positieve initiatief wordt in 2017 groter en groter.

Door Friso Bos - 4-1-2017, 13:20 (Update 4-1-2017, 13:30)

Boegbeeld van de stichting is buurtbewoonster José Grit die zich met tomeloze energie inzet voor ál haar buren. ,,Vooral voor de kinderen...