Autobestuurder krijgt zo maar puppy in zijn handen geduwd

VELSEN-NOORD - De dierenpolitie is op zoek naar de eigenaar van een puppy die het beestje afgelopen dinsdag dumpte op de Binnenduinrandweg in Velsen-Noord.

Door onze verslaggever - 4-1-2017, 12:57 (Update 4-1-2017, 13:36)

Het bruine hondje werd door iemand in een witte (bestelachtige) auto aan een nietsvermoedende bestuurder van een andere auto gegeven die zijn autoraam open had. Nadat de puppy was afgegeven ging de witte auto er vandoor.

De politie meldt op Facebook op zoek te zijn naar mensen die de combinatie kunnen leggen tussen de witte auto en de pup. Bel met 0900-8844 en geef registratienummer 2017002278 door.

Het hondje is door een dierenarts nagekeken en gezond verklaard. Ook is er al een goed huis gevonden voor de puppy.