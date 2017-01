Memorial voor Lemmy Kilmister uitverkocht

Heemskerk De Nozem en De Non in Heemskerk is op 21 januari uitverkocht. Dat melden de plaatselijke organisatoren, Rob de Groot en zijn makker Manfred Zadelhoff, die dan met vele andere ’Motörheadbangers’ herdenken dat hun grote held Lemmy Kilmister op 28 december 2015 overleed.

Door Ton de Lange - 3-1-2017, 21:12 (Update 3-1-2017, 21:12)

De markante Britse bassist was oprichter van de wereldberoemde metalband Motörhead en bezweek na anderhalve week aan een agressieve vorm van prostaatkanker.

Tijdens deze eerste ‘Dutch Memorial’ voor Kilmister spelen drie bands, wordt speciaal zwaar bier verkocht, vloeit Jack Daniel’s whiskey, is er platenverkoop, een fotogalerij dankzij platenmaatschappij Steamhammer/SPV, en verloten ze zeven spandoeken van verschillende elpeehoezen. Motörhead maakte 22 studioalbums.