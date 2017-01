ZZP’er in beeld: Hanna maakt combi tekenen en ouderschap

Foto: Heleen Vink

BAKKUM - Hanna Looye is striptekenares. En een hele goede: in 2014 won ze de Illustratieprijs van uitgeverij Lemniscaat.

Door Kees de Boer - 3-1-2017, 16:12 (Update 3-1-2017, 16:12)

In een ver verleden studeerde Looye af in culturele antropologie en sociologie der niet westerse samenlevingen. Toch ligt haar passie in het tekenen, een talent dat ze verder ontwikkelde tijdens een studie aan de Kunstacademie in Amsterdam. ,,Toen ik met de Kunstacademie gestopt was, ging ik in de avonduren kinderboeken tekenen. Prentenboeken vooral. De naamsbekendheid die ik kreeg na de prijs, hielp me met het krijgen van opdrachten.”

Momenteel maakt de 38-jarige tekenares uit Bakkum strips, met haar kinderen Eva en Daniel als inspiratiebron. ,,Als kinderen zich ontwikkelen, zijn ze een bron van humor. Het is voor mij de kunst om me bij hun gedrag goed te focussen op het kleine. Als je dat een beetje slim doet, is het voor andere ouders die vergelijkbare situaties meemaken een feest van herkenning.”

Wanneer de strips klaar zijn, zet Looye haar werk op Facebook, Instagram en Tumbler. ,,Daar haal ik een groot deel van mijn nieuwe opdrachten uit.” Om verder te netwerken, bezoekt ze feestjes en borrels van haar uitgeverij en gaat ze om de twee jaar naar de Haarlemse Stripdagen. ,,En het helpt ook als je door een schrijver bij een uitgeverij wordt voorgedragen.”

Toch merkt ze dat een volwaardige loopbaan als striptekenaar moeilijk te combineren is met het ouder zijn: ,,Eigenlijk doe ik het op parttime basis. Het liefst zou ik er fulltime mee bezig zijn, maar dat lukt me nog niet zolang de jongste nog niet naar school gaat.” Hoe ze haar toekomst ziet? ,,Ik wil ‘Rien Poortvliet-achtige reisjournalen’ maken. En ik wil in de toekomst wel voor een krant werken.” Vooralsnog bestaat haar leven uit een combi van tekenen en ouderschap: ,,Het romantische beeld van de tekenaar die zeventig uur per week met zijn passie bezig is, gaat voor mij nog niet op. Ik hoop dat het voorlopig met dertig uur ook kan.”

Leven als zelfstandige

Nederland telt ruim 800.000 zelfstandigen zonder personeel. Hoe is het om de kost te moeten verdienen zonder de zekerheden van een dienstverband in loondienst? Deze week het verhaal van Hanna Looye.