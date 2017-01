Actievoerder Alex van Luijn: ’St. Eloy loog over koper van Goede Raadkerk’

foto bart vuijk Van Luijn heeft zelf de luikjes in de kerkdeuren dichtgetimmerd, ter beveiliging tegen vuurwerk.

BEVERWIJK - Alex van Luijn, actievoerder voor het behoud van de Goede Raadkerk in Beverwijk, vermoedt dat parochie St. Eloy in mei heeft staan liegen voor de rechter in Haarlem. St. Eloy maakte daar melding dat er een koper voor de kerk was, maar die koper - zo weet Van Luijn nu - was al zes weken voor de rechtszitting afgehaakt.

Door Bart Vuijk - 3-1-2017, 15:54 (Update 3-1-2017, 16:00)

St. Eloy meldt dat Alex van Luijn het verkeerd heeft. De feiten liggen als volgt. De rechtszaak vond eind mei 2016...