Breestraat Beverwijk ligt heel 2017 open

Archieffoto Ronald Goedheer De Breestraat.

BEVERWIJK - De Breestraat ligt het hele jaar 2017 open. De ingrijpende opknapbeurt wordt alleen tijdens de feestweek in augustus even onderbroken, om ruimte te bieden aan de kortebaandraverij.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 3-1-2017, 15:16 (Update 3-1-2017, 15:47)

Op maandag 16 januari, over precies twaalf dagen, wordt de Breestraat afgezet voor al het verkeer behalve wandelaars, fietsers en bevoorradend verkeer voor de winkels. Dan zullen er geruime tijd kettingzagen en draglines te horen zijn, want alle bomen gaan weg. Naadat bomen en boomroosters zijn weggehaald, gaat de zaag in heel veel...