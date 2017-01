Voorspelling waarnemend burgemeester Ossel van Beverwijk: NS belooft beterschap op Kennemerlijn

Foto Ronald Goedheer Freek Ossel houdt zijn laatste nieuwjaarsrede als waarnemend burgemeester van Beverwijk.

BEVERWIJK - De NS komt treinreizigers uit Heemskerk en Beverwijk eindelijk tegemoet en gaat het komende jaar een betere dienstregeling rijden op de Kennemerlijn. Waarnemend burgemeester Freek Ossel toverde deze onverwachte toezegging uit zijn hoed tijdens zijn nieuwjaarstoespraak.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 20:44 (Update 2-1-2017, 20:44)

In een stampvol stadhuis in Beverwijk hield de waarnemend burgemeester zijn laatste nieuwjaarsrede in die hoedanigheid. Hij herinnerde het publiek eraan dat de gemeente dit jaar, waarschijnlijk net voor de zomervakantie, een nieuwe burgemeester krijgt. Dan is zijn taak als waarnemer van de zieke...