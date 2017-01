Politieke discussie op Facebook

HEEMSKERK - Nog nooit eerder reageerden Heemskerkse politici zoveel op Facebook als nu in de discussie over de toekomst van de Nozem en de Non. Niet altijd met het gewenste resultaat. „Toch blijf ik het doen”, zegt Piet Burgering van D66. „Omdat ik vind dat ik als politicus moet zeggen waarvoor ik sta.”

Door Friso Bosf.bos@hollandmediacombinatie.nl - 2-1-2017, 19:30 (Update 2-1-2017, 19:30)

Burgering publiceerde namens de fractie van D66 een tekst waarin hij uitlegt hoe het proces rond de Heemskerkse muziekschool is verlopen en hoe de Nozem en de Non daar...