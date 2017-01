’De Bazaar is een plek van verleiding’

Foto Ronald Goedheer Directeur George Zapantoulis van De Bazaar op de Boulevard.

De aloude handel ontmoet de virtuele wereld. Zo gaat De Bazaar de toekomst in. Een voorbeeld daarvan is dat je zwervend over de Beverwijkse markt op de speciale app op je mobiel kan zien wie de man is achter de eigenaar van een kraam of welke producten er in de aanbieding zijn. ,,De app leidt de weg’’, zegt marketingmanager Mariska Roos.

Zij houdt zich bezig met de virtuele wereld. De Bazaar luistert daarvoor ook naar Barbara van Veen, futurist die promotieonderzoek doet...