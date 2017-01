Ingenieur Teun Warnaar is bijna priester

UITGEEST - Staat u op het punt om voor de kerk te trouwen? Wie weet wordt uw huwelijk ingezegend door een ingenieur in de chemische technologie. Of misschien doopt hij uw kind. Raar maar waar. Ir. Teun Warnaar maakte na zijn exacte studie een radicale ommezwaai: hij meldde zich bij het seminarie. Nu is hij bijna priester.

Door Jan Butter - 3-1-2017, 6:30 (Update 3-1-2017, 6:30)

Teun Warnaar (36) is in november tot diaken gewijd. Hetgeen betekent dat hij één stap is verwijderd van het priesterschap. Zijn wijding staat in 2017...