’Stervenskoude’ nieuwjaarsduik

Foto Ron Pichel Snel de zee in, maar net zo snel er weer uit.

WIJK AAN ZEE - Een massa van ongeveer duizend nieuwjaarsduikers waagde zich gisteren op het strand van Wijk aan Zee aan de traditionele ‘natte plons’.

Door Marcel Tabbers - 1-1-2017, 23:11 (Update 1-1-2017, 23:11)

Het was een koude editie met een temperatuur rond het vriespunt. Het zeewater was relatief warm, met zeven graden. Eenmaal op de kant trokken de meeste deelnemers een sprint naar een warme badjas of handdoek.

Medeorganisator Pauline van der Meij staat in de inschrijftent en kijkt naar de grote hoeveelheid ongeopende dozen met Unox-mutsen. ,,De belangstelling is een...