Tentoonstelling over ’polderdorp’ Uitgeest

Tekening Jan Deckwitz Hooioogst, naar Cornelis Pronk circa 1730.

UITGEEST - Vereniging Oud Uitgeest begint met een expositie in het gemeentehuis: ’Polderdorp Uitgeest’ is daar tot en met 24/2i te zien. Historicus Diederik Aten spreekt bij de opening op 11/1 om 20 uur.

Door Ton de Lange - 1-1-2017, 23:09 (Update 1-1-2017, 23:09)

De bebouwde kom ligt grotendeels in polder de Zien, met eromheen polders en boezemwater. Na grenswijziging in 1993 valt de monumentale eendenkooi in de Castricummerpolder ook onder de gemeente Uitgeest.

Een van de twaalf tableaus vertelt wat polders zijn, wat hun functie was en hoe zij zich in eeuwen...