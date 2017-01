Caravan gaat in vlammen op in Heemskerk

Foto Mizzle Media / Niels Folkers Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - Een achtergelaten caravan is zondagavond in vlammen opgegaan langs de Waterweg in Heemskerk.

Door Internetredactie - 1-1-2017, 22:28 (Update 1-1-2017, 22:28)

De caravan stond al langere tijd langs de doodlopende weg.

De brand was snel onder controle, maar het nablussen nam nog enige tijd in beslag. Er werd water uit de naastgelegen sloot gepompt om de caravan helemaal te blussen.

Van de caravan is niet veel meer over dan een zwartgeblakerd onderstel. Het is nog onbekend wie de caravan langs de Waterweg heeft achtergelaten en waarom.