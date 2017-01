Beduidend minder vuurwerkslachtoffers

ANP

BEVERWIJK - - Bij de Spoedeisende Eerste Hulp van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk zijn rond de jaarwisseling zes vuurwerkslachtoffers behandeld: vier met oogletsel, één met handletsel en één met letsel aan het gelaat.

Door Ton de Lange - 1-1-2017, 13:15 (Update 1-1-2017, 13:15)

Opname in het ziekenhuis of het brandwondencentrum was niet nodig. Allen konden na behandeling weer naar huis.

Dit zijn beduidend minder slachtoffers dan voorgaande jaren. Vorige jaarwisseling ging het om veertien vuurwerkslachtoffers, waarvan drie ernstig (blijvend letsel).

In 2015: tien vuurwerkslachtoffers, waarvan twee ernstig; in 2014 zestien vuurwerkslachtoffers; in 2013 twaalf vuurwerkslachtoffers.