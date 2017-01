Eerste nieuwjaarsbaby in Beverwijk

BEVERWIJK - Binnen een half uur na de jaarwisseling is in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk de eerste baby van het nieuwe jaar geboren: Dutch van der Bijl.

Door Ton de Lange - 1-1-2017, 12:50 (Update 1-1-2017, 12:53)

Hij is tevens het eerste kind van trotse ouders Simone en Rick uit Heemskerk. Dutch woog bij zijn geboorte 3040 gram. Het jonge gezin is kort na de geboorte gefotografeerd door een medewerker van de afdeling verloskunde.