Auto slaat over de kop in Beverwijk

Foto: Mizzle Media/Niels Folkers

BEVERWIJK - Een auto is op nieuwjaarsdag over de kop geslagen op de Laan van Broekpolder in Beverwijk. Drie inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere ambulances, de brandweer en politie zijn ter plaatse.

Er zou geen alcohol in het spel zijn.

Meer informatie volgt.