Lees hier de regiovoorpagina Dagblad Kennemerland

BEVERWIJK - Als gevolg van een misgreep in de drukkerij is vrijdagochtend de regionale voorpagina van Dagblad Kennemerland foutief gepubliceerd.

In plaats van het nieuws uit de regio Kennemerland vinden de lezers nu nieuws uit de Alkmaarsche Courant. Dat is uiteraard niet de bedoeling. U kunt de pagina van Dagblad Kennemerland hier lezen in pdf.

De digitale versie van de krant is wel correct.

Onze verontschuldigingen.

Directie Holland Media Combinatie