Inzamelactie Dagblad Kennemerland levert 233 kerstpakketten op

Illustratie Frits Smid De visie van de cartoonist van deze krant op de actie voor de Voedselbank en de bemanning van de Nikolai Kasatkin.

BEVERWIJK - De laatste 101 kerstpakketten zijn gisteren opgehaald door de vrijwilligers van de Voedselbank. In totaal hebben gulle gevers 233 kerstpakketten gedoneerd, bestemd voor de mensen die financieel krap zitten. Dit is ongeveer net zoveel als vorig jaar.

Door Guusje Tromp en Mitzie Meijerhof - 29-12-2016, 16:27 (Update 29-12-2016, 16:27)

Tot vlak voor op het ophaalmoment ging onze telefoon met de vraag tot hoe laat ingeleverd kon worden. De personeelsvereniging van Heliomare viel extra op met een donatie van zo’n dertig kerstpakketten. Maar ook iemand die een soort legerkoffer gevuld met lekkers bracht. De meeste pakketten waren kant-en-klaar, maar bij de stapel stond ook een aantal gevulde tassen en zelfingepakte dozen.

Wie een pakket bracht, kon kiezen uit een voucher voor het Kennemer Theater of bioscoop Cineworld. Zij hebben dit jaar wederom belangeloos meegewerkt aan de inzamelactie en er zo mede voor gezorgd dat het weer een groot succes is geworden.

Alle pakketten worden vandaag uitgedeeld onder de ongeveer 150 klanten uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Castricum, zodat zij ook wat extra’s hebben met Oud en Nieuw.

Erica van Dongen van de Voedselbank IJmond Noord was positief verrast bij het zien van de stapel. ,,Dit is meer dan we hadden gedacht. Ik wordt helemaal stil bij het zien van zoveel vrijgevigheid van de mensen. Vooral in de huidige tijd is dat niet vanzelfsprekend.’’

Dit jaar gingen ook voedselpaketten naar het Russische schip Nikolai Kasatkin, dat al ruim een maand aan de ketting ligt in Velsen-Noord met twaalf bemanningsleden. Stef van Sikkelerus van de Voedselbank Velsen: ,,Dit is zo’n schrijnend verhaal. Deze mensen mogen niet vergeten worden. Op 7 en 8 januari is het voor de Russen kerst. Als het schip er dan nog ligt, gaan we kijken of we nog iets voor ze kunnen doen.’’ Erica van Dongen: ,,Deze mensen kunnen onze hulp goed gebruiken. Onlangs kregen wij blikken met worstjes binnen. Die gaan naar het schip.’’